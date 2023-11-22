“التجارة” تعد برنامجًا تدريبيًا لـ26 قياديًا من الجهات المرتبطة بالتجارة

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أعدت وزارة التجارة برنامجًا تدريبيًا بمعايير عالمية، يستهدف تنمية مهارات وقدرات ومعارف قادتها وقادة مجموعة من الجهات الحكومية في قطاع الأعمال خصوصاً التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية.

ويشارك في البرنامج 26 من قياديي منظومة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولجنة إعداد التشريعات القضائية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الممارسات القيادية والإستراتيجية والسياسات، وإدارة المشاريع والتواصل للقادة وإدارة فرق العمل في الأزمات، كما يهتم بتخطيط الاحتياج التدريبي للقادة من خلال عمل الاختبارات اللازمة لمعرفة نقاط التطوير والتدريب.

وتعد جامعة “جورج تاون” التي تأسست في عام 1789م من أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة والعريقة على مستوى العالم في قطاع الأعمال والقانون والشؤون الدولية، حيث ساهمت في تخريج ملوك ورؤساء ووزراء ودبلوماسيين من مختلف دول العالم، وعلماء حازوا على جوائز نوبل وغيرها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة على تنمية رأس المال البشري، والاستثمار في الكفاءات وتمكين القدرات، بما يسهم في توفير بيئة تجارية مناسبة للنمو، وتعزيز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.