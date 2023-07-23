“التجارة”: ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما

ضبطت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة، بالتعاون مع القوات الخاصة بالأمن البيئي، مستودعًا مهجورًا في محافظة ضرما، اتخذت منه عمالة مخالفة وكرًا للغش في الفحم، وتعبئته تمهيدًا لتوزيعه في الأسواق.