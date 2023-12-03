“التجارة”: 24 مترشحًا يتنافسون على 6 مقاعد في انتخابات غرفة المدينة المنورة

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تبدأ في الساعة التاسعة من صباح غدٍ الاثنين، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في المدينة المنورة للدورة (1445_1449هـ)، التي تستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء المقبل، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة المدينة المنورة 24 مترشحًا، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 12 مقعد.

وسبق وأن عقدت التجارة ممثلة في لجنة الإشراف اجتماعًا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.