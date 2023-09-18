التحالف الإسلامي يعلن وصول ممثلي دولة قطر في التحالف

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أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم عن وصول ممثلي دولة قطر إلى مقر التحالف الإسلامي، ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى مقر التحالف 32 دولة.

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي, أن وصول ممثلي دولة قطر إلى مقر التحالف الإسلامي وعملهم جنباً إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة القطرية وإيماناً منها بوجوب تكثيف المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 42 دولة عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.