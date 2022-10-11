التدخين وتناول حبوب منع الحمل أحد أسباب تخثر الدم والجلطات .. استشاري يجيب

وأضاف السحيباني، خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن أسباب تخثر الدم والجلطات تشمل أسبابًا وراثية ومناعية، فضلًا عن تناول بعض الأدوية، أو الإصابة بالأورام والسرطان.