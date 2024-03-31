“التدريب التقني” ترصد 53 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في فبراير

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد (53) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر فبراير الماضي.

كما قامت الفرق الإشرافية في المؤسسة بتنفيذ (15) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأضافت المؤسسة أنها منحت (27) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما أصدرت ( 50 ) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها خلال الشهر ذاته نفذّت (6250) اختبار شامل وتأهيلي لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.