التدريب التقني ينظم مسابقة التميز الكشفي التقني 2024 بمنطقة عسير

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تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة , النسخة الثانية مسابقة التميز الكشفي التقني، خلال الفترة من 13 – 15 شوال 1445هـ الموافق 22 – 24 إبريل 2024م , بتنظيم من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بمشاركة أكثر من 200 مشارك من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة.

وأبان مدير الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان أن المسابقة ترتكز على خمسة مرتكزات أساسية أولها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، أما المرتكز الثاني فينطلق من المبادئ الكشفية (القيام بالواجب نحو الله- نحو الذات – نحو الآخرين)، والمرتكز الثالث تفعيل الطريقة الكشفية، أما المرتكز الرابع يعتمد على التعلم القائم على المشروعات، والمرتكز الخامس إنتاج 39 مبادرة مجتمعية تشمل المنشآت التدريبية أو المجتمع المحلي.

وتتكون المسابقة من أربعة فروع وفق رؤية المملكة 2030 ، ففي فرع وطن طموح سيشتمل على مسابقات ومبادرات الإبداع والابتكار ، والحكومة الإلكترونية ، والمسئولية المجتمعية ، أما فرع افتصاد مزدهر سيشتمل على الطاقة المتجددة ، والتدريب التقني ، والتجارة الإلكترونية ، وفرع مجتمع حيوي سيتكون من التراث والثقافة السعودية ، وخدمة الحجيج ، وحماية البيئة ، أما الفرع الرابع والأخير سيشتمل على المهارات والفنون الكشفية مثل التخييم، وأعمال الريادة ، وحفلات السمر ، والملاحة البرية.