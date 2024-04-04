الترتيبُ بعدَ الجولةِ 26: الهلالُ يُقتربُ من حسمِ اللقبِ والاتحادُ يُعاني

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اختتمت اليوم منافسات الجولة 26، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، “دوري روشن”، موسم 2023-2024، بعد انتهاء آخر مواجهات الجولة، والتي شهدت العديد من المفاجآت والأرقام، كذلك شهدت غزارة تهديفية.

شهدت الجولة 26 مواصلة فريق الهلال لعادته؛ حيث حقق فوزًا جديدًا، استقر به على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، عقب تخطيه فريق الأخدود بثلاثة أهداف عزز بها صدارته للمسابقة، برصيد 74 نقطة، تقربه من حسم اللقب.

في قمة مواجهات الجولة 26، حسم فريق الأهلي، ديربي جدة، على حساب نظيره الاتحاد، بهدف مقابل لا شيء، في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب “الجوهرة المشعة”، ليحافظ على المركز الثالث، ويعمق جراح النمور.

يواصل النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطاردة صدارة الدوري السعودي، خلال الجولة 26؛ حيث نجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة ثقيلة على ضيفه أبها، بثمانية أهداف مقابل لا شيء، لكنه يستمر في الوصافة.

يستمر اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وخلفه التعاون في المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

جاء جدول ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة 26 كالتالي:

1- الهلال: 74 نقطة

2- النصر: 62 نقطة

3- الأهلي: 51 نقطة

4- الاتحاد: 46 نقطة

5- التعاون: 46 نقطة

6- الاتفاق: 36 نقطة

7- ضمك: 35 نقطة

8- الفتح: 34 نقطة

9- الخليج: 34 نقطة

10- الفيحاء: 32 نقطة

11- الوحدة: 30 نقاط

12- الشباب: 28 نقطة

13- الرائد: 27 نقطة

14- الرياض: 25 نقطة

15- الأخدود: 24 نقطة

16- الطائي: 22 نقطة

17- أبها: 22 نقطة

18- الحزم: 16 نقطة