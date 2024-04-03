الترفيه تطلق فعاليات عيد الفطر 2024

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) دليل فعاليات عيد الفطر المبارك 2024، وتشمل عروض الألعاب النارية والحفلات الفنية، والعروض المسرحية التي ستغطي مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات، كما أتاحت للجميع الاطلاع وتحميل كتيب فعاليات العيد، عبر الرابط التالي https://t.co/NjW38iuUYz.

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الألعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومين، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم عدداً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل

مسرحية “الجار” , كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية “الصندوق الأحمر”.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية “عرس الجن”، فيما تتضمن فعاليات العيد ثمان حفلات فنية في مختلف مدن المملكة.

وفي هذا الإطار تأتي تفعيلات العيد، ضمن فعاليات عيد الفطر 2024، حيث يستقبل بوليفارد سيتي زواره خلال أيام العيد من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، فيما يستقبل بوليفارد وورلد زواره من الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً، وتستقبل منطقة فيا رياض زوارها من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة فجراً، في حين تشهد مدينة جدة فعالية “وجهة العيد” في جدة بروميناد لمدة 10 أيام، تحت شعار ” أحلى الأعياد في جدة بروميناد “، حيث تشمل عروضاً شعبية مميزة، إضافة إلى الحفلات الغنائية، الفقرات الترفيهية، الأنشطة التفاعلية، وتشكيلة متنوعة من الأطعمة.

وقد أعلنت الهيئة عن هوية “عيد الفطر 2024″، التي تحمل شعار “عيدك بين أهلك وناسك”، وذلك في سياق سعيها لتعزيز التواصل وإدخال الفرح إلى قلوب سكان السعودية وزائريها.

وتأتي هوية العيد هذا العام متألقة بخطوط مرحة وألوان زاهية تعبر عن جوهر الاحتفاء بالعيد وتحمل بين طياتها الفرحة، كما تبرز في تفاصيلها انعكاس فرحة العيد وتفاعل الأفراد والعائلات وأيضاً القطاعات التجارية المختلفة مع هذه المناسبة، ما يلائم مختلف الأذواق والفئات العمرية.