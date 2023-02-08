التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وريال مدريد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المملكة المغربية، خاصة وأن مساء اليوم الأربعاء الثامن من فبراير 2023، هو موعد انطلاق مباراة نصــف النهائي بكأس العالم للأندية 2022 بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد ريال مدريد ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة العـــاشرة مــــساءً بتوقيـــت المـملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر.

الأهلي

وسوف يستضيف لقاء الأهلي ضد ريال مدريد، ملعب “طنجة”، حيث يُشارك المارد الأحمر بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا، حيث تمنع قواعد الفيفا مشاركة فريقين من نفس البلد في كأس العالم للأندية، وبالتالي نال الأحمر والوداد شرف الظهور.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على فريق أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، حيث يشارك المادر الأحمر لأول مرة في هذا الدور، فيما يريد الفريق أن يواصل تألقه في البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي.

وتمكن المارد الأحمر من الفوز بهدف قاتل في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية 2022، عن طريق محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، وينتظره مواجهة تاريــــخية ضد فريق ريال مدريد الإسباني بنصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وستنقل مباراة الأهلي وريال مدريد، عددًا من القنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة المغربية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة SSC الرياضية، قناة BeINSPORTS1HD، وقناة BeINSPORTS2HD”، فضلًا عن بعض القنوات الأخرى على الأقمار الأوروبية، وكذلك يقدم المناطق خدمة البث المباشر لمتابعيه.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا «محمد شريف».

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين

في خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا.

في خط الوسط: كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: ماركو أسينسيو، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

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