التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الاتحاد في الجولة العشرين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

يرغب نادي النصر في تحقيق فوز جديد من أجل الاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الاتحاد، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، لمنافسة العالمي في المسابقة المحلية، والوصول إلى صدارة الجدول.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة العشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاحتفاظ بالصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،وعند الساعة الـــسابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، هارون كمارا.

خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله، إيجور كونارد، رومارينيو.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالاله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: علي الحسن، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيي، سامي النعجي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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