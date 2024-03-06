“التصنيع”: استقالة الرئيس التنفيذي مطلق المريشد وتعيين فواز الفواز خلفا له

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 06 مارس 2024م، بقبول استقالة المهندس مطلق بن حمد المريشد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من 31 مارس 2024، وذلك لرغبته بالتقاعد.

ووفقا لبيان الشركة، قرر المجلس تعيين فواز بن محمد الفواز في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من 01 ابريل 2024.

يمتلك الفواز خبرة تزيد عن 30 عام في العمل في مجال الصناعات البتروكيماوية العالمية، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان آخرها الرئيس التنفيذي للمالية في شركة التصنيع الوطنية منذ ابريل 2015، ويحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وقد حصل على العديد من البرامج العليا التنفيذية والقيادية من عدد من المؤسسات التعليمية العالمية في مجالات الاستراتيجية المالية وأعمال الاندماج والاستحواذ وأعمال المخاطر والحوكمة.

ويرأس فواز مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، وكذلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة.