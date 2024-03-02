التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن

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تعادل الأهلي مع ضيفه الفتح 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) .

وتقدم الفتح عن طريق كريستيان تيلو في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق آلان سان ماكسيمان في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث تعرض روجر إيبانيز لاعب الأهلي للبطاقة الحمراء في الدقيقة 14، وهو المصير ذاته الذي تعرض له سعيد باعطية لاعب الفتح في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.