التعادل السلبي يحسم قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال

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انتهت مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال على وقع التعادل السلبي بدون أهداف الأحد في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت المواجهة تفوقاً دفاعياً من الفريقين وندرت فيها الفرص الخطرة على مرمى حارسي مانشستر سيتي والمدفعجية.
وصبت هذه النتيجة تماماً في مصلحة ليفربول الذي حسم الصدارة لصالحه بعد نهاية الجولة الثلاثين عقب تغلبه على برايتون 2-1 ليسيطر على الصدارة برصيد 67 نقطة فيما حل آرسنال ثانياً برصيد 65 نقطة وجاء مانشستر سيتي ثالثاً برصيد 64 نقطة.
سيطر سيتي على الكرة وشن سلسلة من الهجمات لكن الفريق الزائر أحبط رجال بيب جوارديولا بما في ذلك هداف الدوري إرلينغ هالاند من خلال عرض دفاعي رائع كما يقول الكتاب ليمدد أرسنال مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى تسع مباريات.
وأتيحت لغابرييل جيسوس أفضل فرص أرسنال إذ أطلق كرتين بعيدا قليلا عن المرمى في الشوط الأول ثم فشل بفارق ضئيل في مواجهة عرضية بوكايو ساكا.
وكانت أفضل فرصة لسيتي هي الركلة الركنية المبكرة التي نفذها كيفن دي بروين وارتدت من كتف نيثن آكي لكنها سقطت في متناول الحارس ديفيد رايا.