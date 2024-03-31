التعادل السلبي يحسم قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال

سيطر سيتي على الكرة وشن سلسلة من الهجمات لكن الفريق الزائر أحبط رجال بيب جوارديولا بما في ذلك هداف الدوري إرلينغ هالاند من خلال عرض دفاعي رائع كما يقول الكتاب ليمدد أرسنال مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى تسع مباريات.