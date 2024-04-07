التعادل السلبي يحسم مباراة الشباب والطائي في دوري روشن

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حسم التعادل السلبي على مجريات مباراة فريق الشباب ونظيره الطائي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت لصالح الجولة 27 من دوري روشن.

ورفع التعادل رصيد فريق الشباب إلى النقطة 32 في المركز العاشر بجدول الدوري في حين رفع الطائي رصيده بهذه النتيجة إلى النقطة 23 في المركز 16.

وبدأ الشوط الأول بمحاولات للسيطرة على الكرة من لاعبي الفريقين وكاد الشباب يتقدم مبكراً بالدقيقة 8 ولكن حبيب ديالو لم يستغل الكرة التي وصلته وتوغل بها داخل منطقة الجزاء وراوغ بها حارس الطائي فسدد الكرة أعلى المرمى قبل أن يعلن الحكم أن هناك تسلل على اللاعب.

وتألق حارس مرمى الطائي براغا بالتصدي لتسديدة الحبيب ديالو بالدقيقة 15 من أمام منطقة الجزاء ثم لتسديدة السعدي.

وواصل حارس مرمى الطائي براغا التألق بالدقيقة 20 لتسديدة لاعب فريق الشباب الحبيب ديالو من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى لاعب الشباب نادر الشراري بالدقيقة 23 لفرصة هدف لفريق الطائي بإبعاد تسديدة ميسيدجان من أمام المرمى.

وكاد يتقدم منساه بهدف لفريق الطائي من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء بالدقيقة 37 ولكن علت العارضة.

وسجل فريق الشباب هدفاً بالدقيقة 60 عن طريق نجمه البلجيكي كاراسكو بعدما راوغ مدافعي الطائي وتوغل داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو؛ بداع وجود مخالفة في بداية الهجمة على لاعبي الشباب.