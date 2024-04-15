التعادل عنوان مباريات الأحد من الدوري الإيطالي لكرة القدم

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هيمن التعادل الإيجابي على مباريات الأحد للجولة الثانية والثلاثين من الدرجة الأولى للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى تلقى نابولي ضربةً موجعة لآماله في نيل مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بالتعادل بسقوطه في فخ التعادل على أرضه 2-2 مع فروزينوني.

تقدّم نابولي مرتين في المباراة بواسطة ماتيو بوليتانو (16)، وفيكتور أوسيمين (63)، لكن وليد شريدة سجّل هدفي فروزينوني في الدقيقتين 50 و73 لينزع نقطة ثمينة في سعي فريقه لتفادي الهبوط.

بهذه النتيجة، بقي نابولي في المركز الثامن برصيد 49 نقطة، فيما حقق فروزينوني النقطة 27 في المركز السابع عشر.

وسقط ميلان أيضاً في فخ التعادل أمام مضيفه ساسوولو 3-3، ليرفع ساسولو رصيده إلى 26 في المركز الـ 19، فيما يرفع ميلان رصيده للنقطة 69 متأخراً بفارق 14 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، الذي تعادل أيضاً على أرضه مع ضيفه كالياري بهدفين لمثلهما.

وتقدم إنتر في الدقيقة 12 عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر إلدو شومورودوف في الدقيقة 64، فيما سجّل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني للإنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 74، لكن نيكولاس فيولا أدرك التعادل مجدداً لكالياري في الدقيقة 82، ليرفع الإنتر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

يذكر أن مباراة أودينيزي مع ضيفه روما توقّفت على نتيجة 1-1 جراء تعرض مدافع نادي العاصمة العاجي إيفان نديكا لوعكة صحية.