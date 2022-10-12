“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماع صياغة قواعد قبول المبعوثين الخاصين للدول غير الأعضاء

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عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة اليوم ، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكومي الدولي لصياغة القواعد المتعلقة بقبول المبعوثين الخاصين من الدول غير الأعضاء في المنظمة، والذي يستمر يومين.

وخاطب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الاجتماع في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة السفير يوسف بن محمد الضبيعي، حيث جاء فيها “إن أحد أهداف منظمة التعاون الإسلامي، كما هو مذكور في ميثاقها، هو تعزيز العلاقات التعاونية بين الدول على أساس مبادئ وقيم العدالة والاحترام المتبادل وحسن الجوار؛ لضمان السلام والأمن والوئام على الصعيد العالمي”.