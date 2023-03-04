التعاون يتعافى.. ويزيد معاناة ضمك

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استعاد فريق التعاون الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل إثر فوزه الثمين على نظيره ضمك، مضيفه، بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب الأخير في خميس مشيط ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الفريق القصيمي بهدف السبق عن طريق الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة 27، وعزز فهد الرشيدي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 48، وقلص منصور حمزي لاعب ضمك الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 56، لكنه لم يمنع فريقه من تفادى الخسارة الثالثة تواليا.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 34 نقطة، ويصعد إلى المركز الرابع مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الهلال «33 نقطة» أمام الفتح، الإثنين، والمؤجلة من الجولة الـ18.

وفي المقابل، بقي ضمك في المركز التاسع بـ22 نقطة بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليا «4 هزائم وتعادل»، حيث يعود انتصاره الأخير الى الجولة 14 حينما كسب الفتح بنتيجة 3-1، ويستضيف التعاون نظيره الهلال الجمعة، ويحل ضمك ضيفا على الطائي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري.