التعاون يرفض الخسارة ويفرض التعادل الإيجابي على الوحدة

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رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الخسارة وفرض التعادل الإيجابي 3-3 على مضيفه الوحدة في مواجهة مثيرة ضمن مواجهات الجولة 22 بدوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) التي شهدت أيضا فوز الفيحاء على الرائد بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الوحدة عن طريق اوديون إيجالو في الدقيقة 20، قبل أن يدرك التعاون التعادل عبر موسى بارو بعد ذلك بثماني دقائق.

وفي الدقيقة 35 سجل فيصل فجر الهدف الثاني للوحدة، لكن ماتيوس كاسترو أدرك التعادل مجددا للتعاون في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وسجل الوحدة الهدف الثالث في الدقيقة 74 من ضربة جزاء عن طريق إيجالو، وتعادل التعاون بالهدف الثالث الذي سجله ماتيوس كاسترو في الدقيقة 86.

ورفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الأخرى بنفس الجولة، فاز الفيحاء على مضيفه الرائد 2 /1.

وفي الدقيقة 50 تقدم الفيحاء عن طريق نواف الحارثي، وأدرك الرائد التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بهدف أحرزه جوليو تافاريس.

وفي الدقيقة 76 سجل فاشيون سكالا الهدف الثاني للفيحاء، ليحقق فريقه فوزا رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.