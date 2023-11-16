«التعليم»: إعلان النتائج قبل الإجازة.. واختبارات الغائبين 12 جمادى الأولى

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تغلق مدارس التعليم العام بالمراحل الثلاث بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، مع نهاية دوام اليوم (الخميس)، أعمال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

وشددت وزارة التعليم على ضرورة إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد في نظام نور الإلكتروني للاختبارات التحريرية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي، وإعلان نتائج الطلاب والطالبات، وتسليم إشعارات الإكمال للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية، قبل تمتعهم بإجازة ما بين الفصلين، التي ستستمر لمدة تسعة أيام.

وأكدت الوزارة ضرورة الانتهاء من إعداد جداول الاختبارات البديلة للطلاب المتغيبين بعذر عن اختبار نهاية الفصل الأول، وإعداد جدول اختبار الدور الثاني لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية وإدراجه في نظام نور. وحددت الوزارة يوم الثاني عشر من جمادى الأولى الجاري موعداً لإجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر في المرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، التي ستستمر لمدة خمسة أيام.