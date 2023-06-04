“التعليم”: القبول الإلكتروني للصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال نهائي بعد الفحص الطبي

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قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إن قبول الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يعد نهائياً بعد إتمام الفحص الطبي.

وأشارت إلى أنه لا يلزم تسليم أي أوراق ثبوتية أو مستندات للمدرسة، ولا حاجة لمراجعتها، مبينةً أن الأمر يشمل الطلبة المقبولين عبر نظام نور أو نظام التسجيل الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت فتح التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال “نظام نور” الشهر الماضي، أوضحت أنه تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات بحسب المناطق والإدارات التعليمية.

وأكدت أن التسجيل متاح للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات، وقسّمت الأطفال المستحقين للتسجيل إلى 3 مستويات حسب تاريخ الميلاد، مبينة أن أولوية التسجيل للمستوى الثالث بتاريخ ميلاد من 6\ 2 \ 1439هـ إلى 5 \ 5 \ 1440هـ.

ويشمل المستوى الأول تاريخ ميلاد من 6 \ 2 \ 1441 إلى 5 \ 2 \ 1442 (الروضات الأهلية والعالمية فقط)، فيما يضم المستوى الثاني مواليد تاريخ 6 \ 5 \ 1440 إلى 5 \ 2 \ 1441هـ.