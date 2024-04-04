“التعليم” تحدد موعد فتح استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

كما نبّهت أيضًا إلى أن أولوية النقل ستكون على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في نظام نور، وأن المفاضلة ستبدأ بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ، كما أنه عند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.