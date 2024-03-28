“التعليم” تستقبل طلبات ترقيات الإداريين بدءًا من الاثنين

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تبدأ وزارة التعليم في استقبال طلبات التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للمراتب من العاشرة فما دون، اعتباراً من الاثنين المقبل الموافق 22 رمضان 1445.

مواعيد التقديم على الترقيات

وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات للمراتب العاشرة فما دون من 22 رمضان إلى 12 شوال 1445هـ.

فيما سيبدأ التقديم للمراتب 11 و12 و13 خلال الفترة 15-21 شوال المقبل، وذلك من خلال منصة (مسار) الإلكترونية.

تعزيز الأداء الوظيفي

وأكدت الوزارة أن الترقيات الوظيفية لمنسوبيها تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها لتعزيز الأداء الوظيفي والارتقاء بالمسيرة المهنية للموظفين والموظفات؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل ويحقق أهداف المنظومة التعليمية.

ولفتت إلى أنه في حال رغبة الموظف التقديم على وظيفة للترقية يتم الاختيار من الوظائف المطروحة في منصة (مسار) كما ستكون الترقية نافذة في مقر العمل الحالي، ولا يمكن التنازل عن الترقية بعد صدور القرار، سواءً بشموليتها للبدل أو عدمه.