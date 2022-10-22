«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الابتدائية من الأسبوع التاسع

أعلنت وزارة التعليم،السبت، عن جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وتابعت وزارة التعليم أن جداول الدروس من الأسبوع التاسع (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب