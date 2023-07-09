التقديم بعد ساعات.. 11 شرطاً للقبول في كلية الملك فهد الأمنية

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أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من خريجي العام الدراسي (1443هـ) والعام الدراسي (1444هـ).

وذلك للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهل المطلوب:

– الشهادة الجامعية (بكالوريوس).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.

4- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وفق اللائحة الطبية بوزارة الداخلية.

5- أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

6- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية.

7- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

8- أن يؤدي المتقدم الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم.

9- أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

10- ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

11- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد.

تعليمات هامة:

1- على المتقدم قبل البدء في تسجيل الطلب الدخول على منصة مؤهل للتأكد من تحديث بياناته التعليمية.

2- سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

3- تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط.

4- على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة (يجب مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى).

5- على الطالب الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة ابشر توظيف ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للبيانات المطلوبة أو غير الصحيحة.

6- إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– إدارة أعمال الحج والعمرة.

– إدارة التمويل والاستثمار.

– إدارة الجودة.

– إدارة المخاطر والتامين.

– إدارة المستودعات.

– إدارة المشاريع.

– إدارة سلسلة الامدادات.

– إدارة وتنظيم الفعاليات.

– الإدارة العامة.

– الإدارة المالية.

– الإدارة الهندسية.

– الاقتصاد العام.

– التخطيط الاستراتيجي.

– التنظيم والتطوير الإداري.

– الدراسات الاستراتيجية.

– المحاسبة.

– الموارد البشرية.

– إدارة كوارث وازمات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– صيدلة.

– طب بشري عام.

– اخصائي طب الطوارئ.

– الصحة العامة للأسنان.

– العلاج الطبيعي.

– المختبرات الطبية.

– المساحة البحرية.

– الملاحة البحرية.

– الموانئ والنقل البحري.

– الأدلة الجنائية.

– التحقيق الجنائي.

– العدالة الجنائية.

– علم الجريمة.

– الجغرافيا.

– الصحة والسلامة المهنية.

– العلوم السياسية.

– حقوق الانسان.

– علم الاجتماع..

– الخدمة الاجتماعية.

– علم النفس.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– إدارة مصادر المعلومات وخدماتها.

– الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

– الاعلام.

– الإنتاج الرقمي والمرئي.

– التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

– العلاقات العامة.

– القانون.

– القانون الجنائي.

– القانون الدولي.

– الإحصاء.

– الأحياء.

– الاحياء الدقيقة.

– الأساليب الكمية.

– التغذية وعلوم الأطعمة.

– التقنية الحيوية.

– الجيوفيزياء.

– الجيولوجيا.

– الجيوماتكس.

– الرياضيات.

– العلوم البيئية.

– الفيزياء.

– الفيزياء النووية.

– الكيمياء.

– الكيمياء الحيوية.

– بحوث وعمليات.

– علم السموم.

– أصول دين.

– شريعة إسلامية.

– الهندسة.

– هندسة الكترونيات.

– هندسة انشاءات.

– هندسة بحرية.

– هندسة صناعية ونظم.

– هندسة طيران.

– هندسة كهربائية.

– هندسة كيميائية.

– هندسة مدنية.

– هندسة مساحة.

– هندسة معمارية.

– هندسة ميكاترونكس.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة نقل.

– هندسة نووية.

– الهندسة التقنية.

– تقنية هندسة الانشاءات.

– تقنية هندسة الكترونيات والاتصالات.

– العمارة وتخطيط المدن.

– التخطيط الحضري والإقليمي.

– العمارة.

– هندسة التخطيط.

– إدارة أنظمة الشبكات.

– الحوسبة السحابية.

– الذكاء الاصطناعي.

– أمن المعلومات.

– انترنت الأشياء.

– أمن سيبراني.

– تقنية المعلومات.

– تقنية هندسة الشبكات.

– شبكات الحاسب الآلي.

– علوم البيانات.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– هندسة البرمجيات.

– هندسة الحاسب الآلي.

– هندسة الشبكات.

– اللغة الأردية.

– اللغة الاسبانية.

– اللغة الإيطالية.

– اللغة الإنجليزية.

– اللغة التركية.

– اللغة الروسية.

– اللغة الصينية.

– اللغة العربية.

– اللغة الفارسية.

– اللغة الفرنسية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله، بعد ساعات، يوم الأحد (الساعة 10 صباحاً) بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 10 صباحاً) بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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