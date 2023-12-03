التكريم بالشراكة مع مجلة فانيتي فير أوروبا

ميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، دورته الحالية بمجموعة كبيرة من الفعاليات، بينها إقامة الاحتفال السنوي الخامس لتكريم المرأة في السينما بالشراكة مع مجلة فانيتي فير أوروبا.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد، أن هذه الاحتفالية تأتي لتذكير الجميع بالتنوع والمواهب النسائية في هذه الصناعة ابتداءً من الشخصيات التي تم تكريمها ووصولاً إلى كوكبة من ألمع المواهب النسائية اللاتي وصلت إلى جدة للاحتفاء بالمساهمات النسائية البارزة التي شكّلت وتُشكّل عالم اليوم.

واعتبرت الراشد؛ أن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي داعمة ومناصرة دوماً للنساء، اللاتي يرتقين بهذه الصناعة لآفاق أوسع، مع التأكيد على دعم صانعات الأفلام من مايوين إلى كوثر بن هنيّة.

وجاء الحدث للاحتفاء بالأصوات النسائية في صناعة السينما وتسليط الضوء على إنجازاتهن أمام الكاميرا وخلفها، مع استعراض مجهوداتهن المبذولة في تشكيل صناعة السينما وإلهام الجيل الجديد من المواهب في المملكة العربية السعودية وأفريقيا والهند، حيث جرى بدورة هذا العام تكريم الفنانة المصرية القديرة “نبيلة عبيد”.

يُشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد على ظهرت الشاشة في مصر لتُصبح أول أيقونة نسائية، ولطالما عزز حضورها من قوة المشهد السينمائي في البلاد، لتُصبح من خلال أدائها المتميز إحدى القامات السينمائية العربية في القرن العشرين.

وقدمت نبيلة عبيد العديد من الأدوار خلال رحلتها في السينما؛ حيثُ لم تقتصر على دور واحد، وإنما تنوعت اختياراتها لتشمل أدواراً دينية وتاريخية، وكانت نصيراً لقضايا المرأة وما تعيشه اجتماعياً وسياسياً، ومن الأعمال الناجحة التي كللت مسيرتها الفنية فيلم “ولا يزال التحقيق مستمراً” الذي لعبت فيه دور البطولة وفازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

واستضاف الاحتفاء كلاً من كاترين دينوف، وناعومي كامبل، وصوفيا فيرغارا، وشارون ستون، وزوي سالدانيا، وباز لورمان، وجويل كينمان، ومايوين، وأنانيا بانداي، وديان كروجر، ونادين نجيم، وإيمي جاكسون، وإد ويستويك، وهالة صدقي، وليلى علوي، ولبلبة، وشيرين رضا وغيرهن من الفنانات والمبدعات.

فيما يحتفي المهرجان بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر؛ حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.