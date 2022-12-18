التهاب المفاصل.. أفضل الأطعمة لتخفيف الآلام وأخرى يجب تجنبها

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يعاني الملايين حول العالم من التهاب المفاصل، وعلى الرغم من عدم وجود علاج واحد لهذه الحالة، إلا أن هناك أشياء يمكن القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض، والنظام الغذائي هو أحد الطرق التي تساعد على التقليل من تلك الأعراض.

طعامان يساعدان في تحفيف التهاب المفاصل

وخلصت دراسة نُشرت في دورية “أرتريتس كير آند ريسيرش”، إلى أن طعامين على وجه التحديد يمكن أن يكونا أساسيين عند معالجة التهاب المفاصل الروماتويدي.

وعلى عكس هشاشة العظام، التي تحدث عادة بسبب نوع من الضرر الذي يلحق بالمفاصل، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا التي تبطن المفاصل عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تورم المفاصل وتيبسها وألمها.

وكجزء من البحث، أكمل 217 مشاركًا عانوا من التهاب المفاصل الروماتويدي لمدة 17 عامًا في المتوسط، مسحًا للطعام. وسُئل الأشخاص عما إذا كانوا يستهلكون 20 نوعًا من الأطعمة وما إذا كانت هذه الأطعمة تجعل أعراضهم أفضل أو أسوأ أو لا تتغير.

وأفاد 24 بالمائة من الأشخاص أن الأطعمة تؤثر على التهاب المفاصل لديهم، بينما أبلغ 15 بالمائة عن تحسن و19 بالمائة عن تفاقم الحالة. وقال الربع إنهم تجنبوا الأطعمة بنشاط لأنها “تفاقم” التهاب المفاصل لديهم.

وأكثر الأطعمة التي تم الإبلاغ عنها لتحسين الأعراض شيوعًا هي التوت الأزرق والسبانخ.

التوت الأزرق والسبانخ لتخفيف الآلام

وقالت الدراسة: “كان التوت الأزرق والسبانخ أكثر الأطعمة التي تم الإبلاغ عنها في أغلب الأحيان لتحسين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، في حين تم الإبلاغ عن زيادة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في الصودا مع السكر والحلويات”.

واضافت أنه “مع ملاحظة أن النوم ودرجة حرارة الغرفة الدافئة ومكملات الفيتامينات/ المعادن تعمل على تحسين التهاب المفاصل الروماتويدي، كان كل منها مرتبطًا بالإبلاغ عن تأثير الأطعمة على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي”.