الثلوج تغطي مطار إفران بالمغرب.. مفاجأة بشأن “الصورة الساحرة”

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بالتزامن مع تساقط الثلوج في مدينة إفران بالمغرب، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لمطار في المدينة وهو مكسوّ بالثلج.

إلا أن الصورتين لم تُلتقطا في المغرب بل في تركيا وروسيا.

يتكوّن المنشور من ثلاث صور، الأولى تظهر فيها منازل قرميدية، بينما تُظهر الثانية والثالثة طائرتين في مطار مكسوّ بالثلوج.

وعلّق ناشروه بالقول إن الصور تُظهر مطار إفران “أجمل مطار في أفريقيا”.

وإفران هي مدينة مغربية جبليّة تقع في منطقة الأطلس المتوسط في المغرب، وفيها بالفعل مطار على ارتفاع أكثر من 1600 متر عن سطح البحر.

ويأتي تداول هذا المنشور بالتزامن مع تساقط كثيف للثلج في المدينة أدى إلى قطع الطرق بشكل مؤقت، وفق ما نقلته وسائل إعلام محليّة.

لكنّ الصورتين لا شأن لهما بمدينة إفران.

فالصورة الأولى، أرشد البحث عنها منشورةً على موقع لتخزين الصور سنة 2015 وهي تُظهر مطاراً في موسكو ولا شأن لها بالمغرب.

أما الصورة الثانية فقد نشرتها وكالة الأناضول في 24 من يناير/ كانون الثاني سنة 2022 وهي لمطار إسطنبول الذي شهد تعليق رحلات الطيران بسبب الثلوج، بحسب ما نقلته الوكالة آنذاك.

أما الصورة الثالثة التي تظهر فيها المنازل القرميدية فهي فعلاً من مدينة إفران، وتظهر جامعة الأخوين الواقعة بالمدينة.