الجاسر يتفقد حركة السفر والخطط التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

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قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الاربعاء، بزيارة تفقدية لمرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة،برفقة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، وشملت الزيارة التفقدية الاطلاع على مرافق وخدمات مطار الملك عبدالعزيز الدولي ضمن صالاته الثلاث الصالة رقم (1)، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة، كما وقف معاليه على إنسيابية حركة المسافرين والمعتمرين، وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المُعتمدة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في توفير الراحة واليسر لضيوف الرحمن بالشراكة الفاعلة مع أكثر من 27 جهة حكومية وأمنية وتشغيلية.

وبدأت زيارة معالي الجاسر بتفقد مشروع منطقة عفش المجموعات في صالات الحج والعمرة، ثم تفقد الاستراحات المكيفة المخصصة للمسافرين والتي يبلغ عددها 20 استراحة مكيفة وتستوعب 6000 مسافر في الساعة .

ثم انتقل معاليه الى الصالة الشمالية للإطلاع على مشروع منطقة الفرز الذي يقع على مساحة 1430 متراً مربعاً ويتوفر به صالة انتظار تستوعب 522 مسافر واستمع لشرح واف عن آلية تشغيلها خلال المواسم.

كما زار معالي الجاسر الصالة (1) وشملت الزيارة مشروع منطقة الفرز على مساحة إجمالية تتجاوز 24 الف متراً مربعاً وتحتوي على صالة انتظار تستوعب 1800 مسافر في الساعة إلى جانب مواقف تستوعب 83 حافلة وتفقد معاليه مركز مراقبة العمليات والتحكم واطلع على منطقة عفش المجموعات ثم وقف معاليه والوفد المرافق على منطقة الناقل الآلي للمسافرين، وصالتي التأشيرات السياحية والرحلات المواصلة “الترانزيت”.

عقب ذلك زار معاليه مركز الرصد والتنبؤ الإعلامي لشركة مطارات القابضة في مبنى القيادة والتحكم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والذي يستهدف رصد جميع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية عن منظومة الطيران والمطارات بإشراف ومتابعة كوادر وطنية متخصصة، وبهدف رفع كفاءة الجوانب التواصلية للمنظومة في مواسم الذروة وتحسين تجربة المسافرين وضيوف المملكة.

واختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية جولته الميدانية بمشاركة العاملين في المطار وجبة إفطار رمضان، موجهًا بتكثيف الجهود المبذولة لتسهيل حركة المعتمرين والزوار والمسافرين، وتوفير تجربة سفر ثرية لهم وفق أعلى معايير الجودة واليسر ؛ في مرحلتي القدوم والمغادرة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله-، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبرامج رؤية المملكة 2030.منوها بجهود جميع العاملين في قطاعات المطار ومثمّنًا حجم التنسيق الرفيع والمشترك لتسهيل انسيابية السفر والقدوم، حيث تشهد حركة المسافرين نموًا متسارعًا خلال شهر رمضان المبارك من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي حقق أرقام تشغيلية عالية حيث بلغ عدد المسافرين من بداية شهر شعبان وحتى يوم أمس 5,420,419 مليون مسافر قدوم ومغادرة في حين بلغ عدد الرحلات للفترة نفسها 30,572 ألف رحلة وسجل المطار في 21 شعبان الماضي أعلى يوم تشغيلي بواقع 157.8 ألف مسافر.