الجامعة الإسلامية تقييم الحفل الختامي للبرنامج التوعوي” دور طلاب المنح في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح”

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أقامت عمادة شـؤون الطـلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، بـالتعـاون مـع معهـد الأئـمة والخطباء بـوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الحفل الختامي للبرنامج التوعوي ” دور طلاب المنح في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح”، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور حسن بن عبدالمنعم العوفي.

وقال العوفي في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل‏” إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيمة الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخها لدى أبنائنا من الطلاب الدوليين؛ ليكونوا دعاة للوسطية، وهداة للإنسانية في مجتمعاتهم وأوطانهم، ليقدموا الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته ورحمته بالخلق، بعيداً عن التطرف والغلو والإفراط والتفريط”.

واستمر البرنامج أربعة أيام، تضمن 8 مسارات علمية ومهارية،استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب من جنسيات متعددة.