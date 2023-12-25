الجامعة العربية: التطور الملموس في حقوق الإنسان بالمملكة يعبّر عن نهج معهود في ظل قيادتها الحكيمة

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أشادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان عبر إصلاحات في الأطر المعيارية والمؤسساتية وكذا على صعيد السياسات، مؤكدةً أن هذا التطور الملموس يعبّر عن نهج معهود في المملكة في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى لرفاه المواطن.

وثمنت في كلمة أمام أعمال الدورة الـ22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدَم من المملكة العربية السعودية، دعم المملكة وإٍسهاماتها الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك بما يشمل المجال الحقوقي، وكذا مواقف ومبادرات المملكة المشجعة للسلام والمؤيدة للاستقرار والمرسخة للأمن والأمان والمشجعة على لم الشمل ووحدة الصف والكلمة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.