الجري أم المشي.. دراسة تكشف أيهما أفضل لتحقيق نتائج مثالية لإنقاص الوزن

لكن لا يزال المشي إستراتيجية فعالة لفقدان الوزن إذا تم القيام به بكثافة وحجم كافيين، حيث توضح راشيل ماكفيرسون، خبيرة تدريبات بدنية، أن الجري ليس أكثر فعالية من المشي لفقدان الوزن من حيث اختيار طريقة التمرين، طالما أن الشخص يقوم بقدر متساوٍ من الجهد”، أي أنه “إذا كان يمشي لمدة ساعة واحدة يومياً بسرعة سريعة تبلغ 5 كيلومترات في الساعة، فهذا يعني سبع ساعات من المشي. بالنسبة لشخص يبلغ وزنه 60 كيلوغرام، يتم حرق ما يقرب من 1800 سعرة حرارية في الأسبوع.