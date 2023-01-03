“الجوازات” تتيح سداد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني عبر “أبشر”

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بدأت المديرية العامة للجوازات بإتاحة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة (أبشر)، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

وأوضحت المديرية أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى “أبشر” واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر).

وتابعت، يتم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع بالطرق المتاحة، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية المتاحة.

وأكدت “الجوازات” أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا للتحول الرقمي وتسهيلًا على المستفيدين من خدمات منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.