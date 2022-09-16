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«الجوازات» تطلب من المقيمين هذا الإجراء المهم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 4:30 صباحًا

المناطق_متابعات

طالبت المديرية العامة للجوازات كافة المقيمين بتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) كمتطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر.

ونشرت المديرية العامة للجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ تنبيها عبر انفوجراف توضيحي.

وقالت الجوازات عبر الإنفوجراف: “أخي المقيم بادر بتسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر”.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 4:30 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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