الجوازات: فحص جواز السفر السابق حضوريًا متطلب لإتمام عملية التجديد

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دعت المديرية العامة للجوازات, المواطنين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر، إلى مراجعة مقار الجوازات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة دون موعد مسبق، لفحص الجواز السابق بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” أو الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر المنصة لشخص آخر، وذلك خلال (10) أيام عمل تبدأ من وقت تنفيذ الخدمة، وسيتم إلغاء الطلب آليًا بعد انتهائها.

وأكّدت الجوازات أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة “أبشر”، عن طريق اختيار خدمة تجديد جواز السفر ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار عنوان تسلم الجواز وسداد رسوم التوصيل، مؤكدة أن خدمة سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاحة عبر قنوات السداد البنكية في منصة “أبشر”.

ونوهت بأن عملية إصدار أو تجديد الجواز للزوجة والأبناء ممن هم أكبر من (21) سنة ستكون عبر حساباتهم الخاصة في منصة “أبشر”، وسيتم إيصال الجوازات الجديدة أو المجددة عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.