الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سوريا

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أكد الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود أسقطت اليوم (السبت) طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود، وتحمل قنابل يدوية وبندقية.

وأوضح مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم إسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وعُثر في منطقة سقوطها على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية، مبينًا أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.