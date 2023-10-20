الجيش الإسرائيلي مُنح الضوء الأخضر للهجوم البري.. وهذه سيناريوهات الاجتياح

المناطق-متابعات

قال عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي لديه ضوءٌ أخضر للدخول إلى غزة عند جاهزيته.

وأضاف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، ستكون ثانوية أمام تدمير حماس.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارة تفقدية للجنود على الحدود مع غزة، إن الحرب ضد حماس ستكون صعبة وستستغرق وقتا إلى حين الانتصار على الحركة، حسب تعبيره.

ويحبس العالم أنفاسه انتظارا لعملية الاجتياح البري لغزة من طرف القوات الإسرائيلية، الذي لوح به مسؤولون إسرائيليون كخيار لا مفر منه، وسط تساءلات عن سيناريوهات دخولها للقطاع.

ما هي سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة؟

تبدو الضربات الجوية الإسرائيل على غزة كقرع لطبول حرب برية جديدة، حرب يعتبرها المسؤولون في تل أبيب خيار لا يمكن تجنبه، لحسم الحرب.

اجتياح غزة.. هكذا أعلنت إسرائيل ثم أرجأت تنفيذه إلى وقت لاحق، ثم لاح من جديد في الأفق، فطرحت سيناريوهات عديدة واحتمالات كثيرة لآلية تنفيذه.

ساعة الصفر

يرجح خبراء عسكريون أن ساعة الصفر للاجتياح البري على غزة ستكون في وقت متأخر من الليل، خصوصا مع قطع الكهرباء وتجهيز الجنود الإسرائيليين بالأجهزة اللازمة.

ويقول المؤرخ العسكري الفرنسي بيار رازوكس في هذا الصدد “قد يتم شنّ الغزو ليلاً، إذ إن حماس محرومة من الكهرباء، بينما الجنود الإسرائيليون مجهزون بأحدث أجهزة الرؤية الليلية التي تسمح لهم بالرؤية حتى من خلال الجدران”.

و سيتزامن دخول القوات الإسرائيلية مع عمليات إلهاء وقصف جوي على القطاع، أما نقطة الدخول فيرجحون أن تكون من جهتين في ذات الوقت.

وفي هذا السياق يقول الخبير العسكري جون سبنسر ” الهجوم البري الإسرائيل على غزة ربما يأتي من اتجاه غير متوقع لحماس وسيكون على الأقل هجومان متزامنان بعد شن القوات الإسرائيلية هجمات للخداع و للإلهاء”.

وبعد تهيئة نقاط العبور، يقول الخبراء العسكريين إن نخبة الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي ستتقدم أولا للدخول مع فرق هندسية لإزالة الكمائن فيما ستحلق طائرات الاستطلاع لتقديم الدعم المعلوماتي، ومع دخول الكوماندوز يتوقع أن تقوم مروحيات من نوع الأباتشي المطورة بضربات جوية لعمل غطاء ناري للقوات البرية.

بعد ذلك تبدء دبابات الميركافا والنسخة الأحدث منها “باراك” المخصصة لحروب المدن، ودبابات “إم المطورة”، وقوات المظلات من مختلف الألوية بالجيش الإسرائيلي، بالتوغل داخل القطاع.

المسافة صفر

في تلك المرحلة ينتهي دور الطائرات والصواريخ وتبدء الدبابات بالتقدم بشكل بطيئ وحذر وربما تستغرق أياما في التقدم لبضعة أمتار.

وفي الأثناء يبدء الاقتتال من منزل إلى آخر والذي قد يستمر طويلا، وقد يصل إلى استعمال السلاح الأبيض والاشتباك بالأيادي.

حماس في الدفاع

وعلى قدر الاستعدادات القوات الإسرائيلية وجاهزيتها، يتوقع أيضا أن يكون خصمها في الميدان ليس بالقدر الهيّن، فحماس لديها شبكة من الأنفاق المعقدة، وهي مصدر قوة لها، ويمكن أن تباغت بها القوات الإسرائيلية أثناء قيامها بالعملية.

كما يتوقعون أن يستخدم مقاتلو حماس أسالبيهم الخاصة في المراوغة وردع القوات الإسرائيلية من اعداد كمائن وعبوات وأفخاخ في الطرقات وأماكن العبور، وربما يصل الأمر بهم إلى عمليات التفجير الانتحاري.