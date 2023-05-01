الجيش السوداني ينشر صورا من أحد مراكز القيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان

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نشرت القوات المسلحة السودانية لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبدالفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.

وقالت القوات المسلحة السودانية فجر، اليوم الاثنين، في منشور على صفحتها في “فيسبوك” إن “قيام القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد مليشيا الدعم السريع في السودان”.

وقال الجيش السوداني الأحد إن هناك تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة.

وفي موجز لها حول الموقف العملياتي اليوم، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قيادة الجيش السوداني: “رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا”.