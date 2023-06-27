الحاج “عبدالسلام”: سبق لي الحج 30 مرة.. وأكثر ماشدني في حج هذا العام تنظيم حركة المرور وعدم ازدحام الطرق

استعرضت قناة “السعودية” كلمة لحاج يدعى “عبدالسلام”، سبق له الحج 30 مرة.

وقال إنه سبق له الحج 30 مرة من قبل وفي كل مرة يشاهد تطورات وتنظيمات أكثر من ذي قبل.

وأضاف أن أكثر ما أعجبه في هذه الزيارة هو تنظيم حركة المرور وعدم ازدحام الطرقات.

وأشاد بالجهود التنظيمية التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وضيوف الرحمن.