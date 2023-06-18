الحجاجُ العراقيون يشيدون بالخِدْمَاتِ المقدمةِ لهم في منفذَ ‫جديدة عرعر البري

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أشادَ حجاجُ بيتِ الله الحرام القادمون من جمهورية العراق الشقيقة بالخدمات والتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، والبالغ عددهم 16 ألف حاجٍ، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية التكاملية من مختلف الأجهزة الحكومية والخدمية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.

يُذكر أنَّ، منفذ جديدة عرعر جهز مؤخراً صالة الحجاج، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحقيق إنسيابية ومرونة الإجراءات من جميع الجهات العاملة بالمنفذ.

وتقع صالة الحجاج التي تم تطويرها على مساحة 9000 مترٍ مربعٍ, وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف حاجٍ، وأكثر من 400 حافلةٍ يوميًا، حيث خصص 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.