“الحذر” يلقي بظلاله على سوق “النفط”

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ألقى حذر المُستثمرين قبيل اجتماع أوبك المقرر يوم (الأحد) المقبل بظلاله على سوق وأسعار النفط خلال الساعات الماضية، في ظل توقعات بزيادة تخفيضات الإمدادات.

وحققت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية زيادة طفيفة بمقدار 13 سنتاً إلى 82.45 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات لتصل إلى 77.77 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 2% في تعاملات (الإثنين)، لكن توقع مختصون أن يتواصل تأرجح الأسعار خلال الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن سوق النفط تراجع بنحو 16 % تقريباً منذ أواخر سبتمبر الماضي، حيث ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية، بينما كان السوق قلقاً إزاء نمو الطلب.