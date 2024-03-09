“الحصيني”: اليوم بداية العقرب الثالثة و13 يومًا وينتهي الشتاء

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قال خبير الطقس والفلك، عبد العزيز الحصيني: إن نهاية فصل الشتاء فلكيًّا متوقع أن تكون في الثلث الثاني من شهر مارس.

وتابع عبر حسابه في منصة إكس أن اليوم الجمعة هو أول أيام فصل الربيع عند العرب، ويتبقى 13 يومًا وينتهي الشتاء، محذرًا من عدم انتهاء البرد.

وأضاف أن اليوم هو بداية العقرب الثالثة “سعد السعود” وآخر نجوم العقارب، وأنه هو أول أنواء الربيع، وأن أهم ظواهره المناخية، هي: (يعتدل فيه الطقس بوجه عام – هو من مواسم الأمطار – فيه غرس فسائل النخيل – فيه يقلم العنب والتين – يزرع فيه البرسيم والخضار – فيه تفرخ الطيور البرية ولذلك “ينبغي الامتناع عن صيدها” – فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر).