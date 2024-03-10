الحصيني يتوقع هبوب رياح نشطة على معظم المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من السعودية.

غيوم عالية ومتوسطة

وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة “إكس”، إنه يتوقع وجود غيوم عالية ومتوسطة على أجزاء من المناطق الشمالية وشمال الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية.

وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح على معظم مناطق المملكة من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من المناطق الغربية وشمال وغرب الوسطى.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى حائل والحدود الشمالية (رفحاء)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم ، المدينة المنورة.