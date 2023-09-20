الحقيل يفتتح ممر الغروب بالواجهة البحرية بجازان .. ويتفقد عددًا من المشاريع التنموية بالمنطقة

المناطق_واس

افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، ممر الغروب بالواجهة البحرية الشمالية بجازان، كما تفقد عددًا من المشاريع التنموية بالمنطقة منها مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله للإسكان التنموي، واطّلع على سير الأعمال في عدد من برامج مبادرات الوزارة بالمنطقة.

كما اجتمع معاليه بقيادات أمانة جازان ورؤساء البلديات للاطلاع على سير الأعمال ومستويات الإنجاز في المشاريع والمبادرات التنموية القائمة.

وشهد الحقيل تدشين سمو أمير منطقة جازان، مبنى أمانة المنطقة الجديد ومركز خدمات المستثمرين “إتمام” الذي أنشأته الوزارة بالتعاون مع أمانة المنطقة، ليكون مقرًا لمقدمي الخدمات من الأفراد والمطورين العقاريين والشركات وملاك الأراضي البيضاء.

وحضر معاليه تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة، بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوهات البصرية في منطقة جازان، وتكريم أمين منطقة جازان السابق نايف بن مناحي بن سعيدان.

واجتمع الحقيل مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعين البلدي والإسكاني بالمنطقة، كما شهد توقيع اتفاقيات تعاون بين أمانة منطقة جازان وعدد من الشركات لإنشاء وتحسين الحدائق والميادين.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقعت عقود لمشاريع تنموية واستثمارية في منطقة جازان، وتعمل على إبرام عقود لمشاريع بقيمة تتجاوز ملياري ريال، منها مشروع ربط المدينة بالضاحية والمطار الدولي، وتنفيذ جسرين في تقاطعي الكربوس ومحلية، ومشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.