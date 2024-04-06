الحكومة الكويتية تقدم استقالتها وترفع مرسوم دعوة البرلمان للانعقاد

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أعلنت الحكومة الكويتية، السبت، تقديم استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 في 17 أبريل الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

ورفعت الحكومة استقالتها لأمير الكويت تطبيقاً للمادة 57 من الدستور، وأعرب الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، “عن خالص التقدير والاعتزاز” لأمير البلاد “على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة”، كما أشاد بـ”الجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم”.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الحالي، ورفعه إلى أمير الدولة.

وأعلنت الكويت، الجمعة، نتائج انتخابات مجلس الأمة، المكون من 50 نائباً منتخباً، عن الدوائر الانتخابية الخمس، 10 نواب لم يكونوا أعضاءً بمجلس 2023 المنحل أخيراً، إذ أن 7 منهم يصلون لأول مرة إلى عضوية المجلس، فيما عاد 3 نواب من مجالس سابقة لمجلس 2023.

ومن النواب الـ 50 الفائزين بعضوية مجلس الأمة، اقتصرت حظوظ المرأة على سيدة واحدة فقط تمكنت من الفوز في الدائرة الثالثة، هي الوزيرة والنائبة السابقة جنان رمضان بوشهري.

وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وهذه ثاني انتخابات تنظّم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في 4 سنوات. وشهدت الكويت منذ بَدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة.

ويحدد الدستور الكويتي فترة 14 يوماً من إعلان النتائج كحد أقصى ليعقد المجلس المنتخب جلسته الأولى، يتم خلالها إعلان الحكومة الجديدة.