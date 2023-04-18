الحلقات القرآنية تُخصص حلقات تعليم القرآن الكريم لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحلقات القرآنية والمقرأة الإلكترونية، حلقات تعليم القرآن الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للحلقات القرآنية والمقرأة الإلكترونية غازي بن فهد الذبياني، أنه جرى تخصيص حلقات خاصة في التوسعة السعودية الثالثة منذ مطلع شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ، لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وذلك تقديراً لهم والتيسير عليهم.

وأضاف الذبياني : بأن الجولات الرقابية الميدانية مستمرة لكافة الأعمال والخدمات والمبادرات التي تقدمها الحلقات القرآنية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.