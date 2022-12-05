«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مستخدمي أجهزة الماك باستخدام بعض البرامج المفيدة.
وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “إذا عندك جهاز ماك؟ ما هي البرنامج إلي تنصح بتحميله؟”.
وأضاف عبدالعزيز الحمادي: “هذه أفضل البرامج لمن يستخدم أجهزة الماك:
• PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF
• ToothFairy: تبديل السماعات
• Parallels: تشغيل الويندوز على الماك
• Downie: تحميل الفيديو من أي موقع
• OneNote: التدوين
• Camtasia: مونتاج
• SpaceDrop: نقل الملفات
• Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت
عندك جهاز ماك؟
وش البرنامج الي تنصح بتحميله؟
بالنسبة لي:
PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF
ToothFairy: تبديل السماعات
Parallels: تشغيل الويندوز على الماك
Downie: تحميل الفيديو من أي موقع
OneNote: التدوين
Camtasia: مونتاج
SpaceDrop: نقل الملفات
Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت pic.twitter.com/4leqebGMAc
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) December 4, 2022