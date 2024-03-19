الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار في غزة

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أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور المملكة ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمانيلا إن الزيارة ستهدف إلى «مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم». وأضاف: «ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة»، مشيرا إلى أن «قال إن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية»، وفق «رويترز».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل على ضرورة أن تكون لديها خطة لغزة، مشيرا إلى أنه «يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها».

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر صرح في وقت سابق بأن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة، الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة، الخميس، للقاء المسؤولين المصريين، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وفي وقت سابق (الثلاثاء) قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عبّر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام إسرائيل بعملية برية في رفح، وإن بايدن ونتنياهو بحثا الأزمة الإنسانية في غزة، وإن الرئيس الأميركي شدد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء غزة خاصة شمال القطاع.