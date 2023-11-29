الخارجية البحرينية تهنئ المملكة لفوزها المستحق بتنظيم إكسبو الرياض 2030

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أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن خالص تهاني مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة فوز مدينة الرياض المستحق بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2030، معبرة عن دعمها الكامل للمملكة في تنظيمها لهذا الحدث العالمي انطلاقاً من عُمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، واعتزازاً بهذا الإنجاز المشرف للأمتين العربية والإسلامية.

وجددت الوزارة تأكيد ثقة مملكة البحرين المطلقة في قدرات المملكة العربية السعودية على التنظيم المثالي لهذا المعرض الدولي، بما يجسد إرثها الحضاري والثقافي والدبلوماسي العريق كأنموذج في التسامح وكرم الضيافة، ودورها القيادي في محيطها الإقليمي والعالمي، وما تزخر به من إمكانات بشرية ولوجستية وفنية متقدمة ومتكاملة، متمنية للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.