الخارجية الروسية تطالب ألمانيا بتفسير “محادثات الضباط” بشأن الهجوم على جسر القرم

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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فيما يتعلق بالمحادثة بين الضباط الألمان حول الهجمات المحتملة على جسر القرم، بأن الجانب الروسي يطالب ألمانيا بتفسير.

وقالت زاخاروفا ” نطلب توضيحات من ألمانيا. برلين ملزمة بتقديمها على الفور، ومحاولة تجنب الإجابة على الأسئلة ستعتبر اعترافا بالذنب” وفقا لـ “سبوتنيك” .

وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية “روسيا سيغودنيا” وشبكة قنوات “آر تي” ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات على جسر القرم.

وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.